"إنفاذ" ينظم 8 مزادات علنية لبيع وتصفية أكثر من 150 عقارًا متنوعًا

وتبدأ المزادات بـ116 عقارًا في منطقة الجوف في مزادين (الخزامى الإلكتروني، ومخطط المها الحضوري)، و6 عقارات بمدينة بريدة في مزاد نوادر بريدة الإلكتروني، و10 عقارات في كل من: (تبوك، سكاكا، حائل) في مزاد نسمات الشمال الإلكتروني، وعقارين في منطقة المدينة المنورة بمزاد دار الجوار الإلكتروني، و6 عقارات بمحافظة عفيف في مزاد درر عفيف الإلكتروني، و15 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزاد المروة الإلكتروني، وأخيرًا 4 عقارات بمدينة جدة في مزاد النماء الإلكتروني.