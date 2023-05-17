لتعزيز تنافسية المملكة التجارية.. ميناء نيوم يفتح أبوابه أمام قطاع الأعمال في "أوكساچون"

وكجزء من الاستثمار في تطوير الميناء؛ تم منح العديد من عقود الرافعات ومعدات الحاويات إلى شركة "ليبهير السعودية المحدودة" وشركة شنغهاي جينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة ZPMC، إذ حصلت "ليبهير" على عقود لعشر رافعات ميناء متنقلة باستثمارات تزيد على 200 مليون ريال سعودي، أما شركة ZPMC فحصلت على عقود لعشر رافعات جسرية من السفن إلى الشاطئ STS، و30 رافعة جسرية كهربائية ذات طبقات مطاطية ERTGS، وست رافعات جسرية آلية مثبتة على سكة حديدية ARMG، تقدر قيمتها بأكثر من مليار ريال سعودي، وستعمل ZPMC مع شركة "سيمنز أوروبا" لتقديم مكونات الأتمتة.