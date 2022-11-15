هنا "مؤشر أسعار المستهلك".. قراءة إيجابية عن التضخم في المملكة

نشرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، تفاصيل الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أكتوبر لعام 2022، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر لعام 2022م، حيث أظهرت الأرقام تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي، إلى 3 بالمئة، خلال أكتوبر 2022، مقارنة بـ3.1 بالمئة كان قد سجّلها في سبتمبر من العام نفسه.