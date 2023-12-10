اجتماع عربي لمناقشة العَقبات التي تواجه تطبيق أحكام منطقة التجارة الحُرة الكبرى

ولفت الانتباه إلى أن الاجتماع يستعرض أيضًا مُستجدات تطبيق المَلاحق الجديدة المُكَمّلَة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحُرة في مجال (القيود الفنية على التجارة - الصحة والصحة النباتية - تسهيل التجارة - المِلكية الفكرية)، وكذلك متابعة إنشاء اللجان المَعّنِية بتطبيق تلك المَلاحق، ومتابعة أداء فِرق العمل واللجان المُنّبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمتخصصين في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.