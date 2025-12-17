النفط يرتفع 2% مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية رغم ضعف الطلب

سجّلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعًا تجاوز 2% مدعومة بتزايد التوترات الجيوسياسية، على الرغم من استمرار المخاوف حيال ضعف الطلب العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.41 دولار، بما يعادل 2.4%، ليصل سعر البرميل إلى نحو 63 دولارًا، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو دولار واحد أو 2.6% ليُسجّل حوالي 56.6 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان قد شهدا تراجعًا في الجلسة السابقة، ليلامسا أدنى مستوياتهما في خمس سنوات، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي، مع تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب عليها من تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على موسكو.