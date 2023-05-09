"القصة لم تنتهِ".. استطلاع رأي أمريكي رفيع يُظهر قلقًا من آثار "الصدمة المصرفية"!

هذا القلق جاء على لسان أوليفييه جورينشا، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد، الذي قال إن "القصة لم تنتهِ بعدُ"، مشيرًا إلى أن بنوك الاتحاد الأوروبي غير محصّنة من المشكلات، طالما أن التكتل لم يمضِ قدمًا في استكمال الآليات التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة للتعامل مع البنوك المتعثرة.