"فنتك السعودية" تنظم برنامجًا تعريفيًّا حول التقنية المالية في أبها

نظمت مبادرة "فنتك السعودية" التابعة للبنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة سوق المال أمس، برنامجًا تعريفيًّا في أبها عن "عن التقنية المالية"، ضمن جولتها في مدن المملكة تحت شعار "أسس وتواصل في التقنية المالية"، وبمشاركة عدد من شركات التقنية المالية، والبنوك، ورواد الأعمال، والمستثمرين.