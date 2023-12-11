الأكاديمية المالية تُطلق "اختبار أساسيات مصرفية الأفراد 4"

وأوضحت الأكاديمية المالية، أن "اختبار أساسيات مصرفية الأفراد" في نسخته الرابعة سيتم العمل به بدءًا من تاريخ ٤ فبراير ٢٠٢٤م، ويهدف الاختبار إلى بناء قدرات الموظفين في مصرفية الأفراد وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة واطلاعهم على الأمثلة الواقعية والممارسات العملية المرتبطة بهذا المجال؛ ويستهدف موظفي الصفوف الأمامية لدى البنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية، على سبيل المثال لا الحصر: موظفي الفروع ومديريها وموظفي المبيعات وموظفي مراكز الاتصال ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث، وكذلك موظفي إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف.