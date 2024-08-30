أسعار الذهب تنخفض على وقع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، على أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة متسقة مع التوقعات.
وتنتظر أسعار الذهب تسجيل زيادة أسبوعية وشهرية أيضًا بدعم من تأثير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2515.99 دولارًا للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2549.60 دولارًا للأونصة.
والمعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري قدره ثلاثة بالمئة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 20 أغسطس عند 2531.60 دولارًا للأونصة.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي للمستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.
ووفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي": رفع المتعاملون قليلًا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل؛ إذ أصبحت هناك فرصة تبلغ 69 بالمئة لإجراء خفض قدره 25 نقطة أساس، وفرصة تبلغ 31 بالمئة لخفض قدره 50 نقطة أساس.