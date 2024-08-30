أسعار الذهب تنخفض على وقع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

والمعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري قدره ثلاثة بالمئة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 20 أغسطس عند 2531.60 دولارًا للأونصة.