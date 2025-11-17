مؤسسة حديقة الملك سلمان تطلق صندوق تطوير بـ3.8 مليارات ريال بالشراكة مع "أجدان" و"سدكو كابيتال" لإنشاء حي حضري متكامل

وقّعت مؤسسة حديقة الملك سلمان اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركتي أجدان للتطوير العقاري وسدكو كابيتال، لإنشاء صندوق استثماري متعدد الاستخدامات بقيمة 3.8 مليارات ريال سعودي (ما يعادل مليار دولار أمريكي).
ويهدف الصندوق إلى تطوير حي حضري نابض بالحياة ضمن نطاق حديقة الملك سلمان - إحدى الركائز الرئيسة في رؤية المملكة 2030 - وواحدة من أكبر مشاريع الحدائق الحضرية في العالم.
ويتكوّن المشروع من منطقة متعددة الاستخدامات تتمحور حول حي سكني، وتضم أكثر من 600 وحدة سكنية، و200 غرفة فندقية، إلى جانب 45,000 متر مربع من المساحات المكتبية، ومجموعة من مرافق التجزئة والخدمات. ويُقام المشروع على أرض بمساحة 106 آلاف متر مربع على طريق العروبة، بمحاذاة المجمع الملكي للفنون، ما يمنحه موقعًا استثنائيًا من حيث سهولة الوصول والتكامل مع المشهد الثقافي والترفيهي للحديقة.
ويجسد الصندوق نموذجًا تشغيليًا يجمع بين إشراف المؤسسة من خلال توفير الأرض، ومشاركة القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات، لتوفير منصة استثمارية شفافة وقابلة للتمويل البنكي. وقد طُرح المشروع وفق عملية شاملة ومرنة، راعت القيمة التجارية وجودة التصميم والتنفيذ، وانتهت باختيار العرض المقدم من شركة "أجدان".
وخلال السنوات الست الماضية، تحوّلت رؤية مشروع حديقة الملك سلمان إلى واقع ملموس، مع تقدم كبير في أعمال البنية التحتية، والتشجير، وتطوير المرافق العامة على امتداد مساحة المشروع التي تبلغ 17 كيلومترًا مربعًا.
ويُعد الصندوق الجديد خطوة مهمة ضمن برنامج الاستثمار العقاري للمؤسسة، الذي يهدف إلى استقطاب المستثمرين المؤسسيين والمطورين الرائدين لتطوير أحياء عمرانية متكاملة وعالية الجودة ضمن محيط الحديقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان، جورج تناسيفيتش، أن هذا الصندوق لا يُمثل مجرد أداة استثمارية، بل يُعد محركًا فعّالًا لتطوير حديقة حضرية متكاملة وغير مسبوقة، تدمج بين الطبيعة والثقافة والمجتمع في قلب العاصمة، مبينًا أن التعاون مع شركاء مؤسسيين يعزز التزام المؤسسة برسم مستقبل حضري مستدام ونابض بالحياة.
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري، المهندس محمد العتيبي، عن فخره بهذه الشراكة التي تجسّد رؤية مشتركة لإنشاء حي متكامل يركّز على الإنسان ضمن نطاق الحديقة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل معيارًا جديدًا للتصميم المستدام ومتعدد الاستخدامات في مدينة الرياض.
وأوضح الرئيس التنفيذي لسدكو كابيتال ومدير الصندوق، عبدالوهاب عابد، أن هذه الشراكة تُمثل قوة منظومة الاستثمار العقاري في المملكة، وتهدف إلى بناء مشاريع نوعية تحقق قيمة اقتصادية وأثرًا مجتمعيًا إيجابيًا، مما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في تطوير بيئة حضرية مستدامة تُسهم في رفع جودة الحياة وتعزز جاذبية الرياض كوجهة عالمية.