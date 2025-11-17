مؤسسة حديقة الملك سلمان تطلق صندوق تطوير بـ3.8 مليارات ريال بالشراكة مع "أجدان" و"سدكو كابيتال" لإنشاء حي حضري متكامل

ويتكوّن المشروع من منطقة متعددة الاستخدامات تتمحور حول حي سكني، وتضم أكثر من 600 وحدة سكنية، و200 غرفة فندقية، إلى جانب 45,000 متر مربع من المساحات المكتبية، ومجموعة من مرافق التجزئة والخدمات. ويُقام المشروع على أرض بمساحة 106 آلاف متر مربع على طريق العروبة، بمحاذاة المجمع الملكي للفنون، ما يمنحه موقعًا استثنائيًا من حيث سهولة الوصول والتكامل مع المشهد الثقافي والترفيهي للحديقة.