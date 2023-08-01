إصدار رخصة "فال" لـ10 منصات عقارية إلكترونية.. بعد اكتمال المتطلبات

وأكدّت الهيئة أن متطلبات الحصول على "رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية" هي نفس متطلبات رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري، يُضاف إليها المتطلبات الخاصة بالمنصات العقارية، التي تظهر أثناء تقديم الطلب وتشمل: ربط المنصة العقارية إلكترونيًّا بالهيئة العامة للعقار خلال (خمسة) أيام عمل من الربط مع النفاذ الوطني، وأن يكون دخول المستفيدين (المعلنين) للمنصة عن طريقه، وإتاحة صفحة لاستقبال الشكاوى، مع وجود آلية لمعالجتها، ونشر سياسة حقوق الملكية الفكرية، ونشر شروط الخصوصية، وشروط استخدام المنصة، إضافةً إلى إدخال بيانات المنصة في الطلب (مثل: اسم المنصة، رابط المنصة، نسخة من شركة استضافة الموقع، نسخة من مسجل النطاقات موضحة مالك النطاق، ونسخة من مصدر شهادة الأمان).