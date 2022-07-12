مسؤول أمريكي رفيع: النفط قد يصل 140 دولاراً ما لم يُفرض هذا المقترح!

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40 % إلى نحو 140 دولاراً للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.