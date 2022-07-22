بعد إعلانها تقليل نفقات التشغيل.. سهم سناب شات يخسر 39% بجلسة واحدة

خسر سهم سناب شات، أمس الجمعة، 6.39 دولاراً ما يعني خسارة 39.08% من قيمته في جلسة واحدة.
وجاء الانخفاض بعد أن أعلنت الشركة النتائج المالية للربع الثاني لعام 2022 وعزمها إبطاء خطط التوظيف مستقبلاً .
وقالت شركة التواصل الاجتماعي إنها لن تقدم أي توقعات لنتائج الربع الثالث "لأن الرؤية لا تزال صعبة للغاية وغير واضحة، وبغض النظر عن التحديات التي نواجهها الآن، لسنا راضين عن النتائج".
وأضافت "أثبت الربع الثاني من عام 2022 أنه أكثر صعوبة مما توقعنا، ونتيجة لذلك تخطط الشركة لإبطاء معدل التوظيف بشكل كبير الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقليل معدل نمو نفقات التشغيل".