بعد إعلانها تقليل نفقات التشغيل.. سهم سناب شات يخسر 39% بجلسة واحدة

وقالت شركة التواصل الاجتماعي إنها لن تقدم أي توقعات لنتائج الربع الثالث "لأن الرؤية لا تزال صعبة للغاية وغير واضحة، وبغض النظر عن التحديات التي نواجهها الآن، لسنا راضين عن النتائج".