حصاد 18 شهرًا.. "طيران ناس": انخفاض الانبعاثات الكربونية 161 ألف طن بما يعادل زراعة 6.5 ملايين شجرة

كما تبنت الشركة تمكين فرص العمل لمختلف الفئات في المجتمع، فكانت أول ناقل وطني سعودي يسهم في فتح المجال أمام المرأة السعودية لوظيفة المضيف الجوي عبر برنامج "الضيافة الجوية"، مما أسهم في رفع نسبة السعودة في قطاع الضيافة الجوية إلى 51% ورفع نسبة المرأة ضمن القوى العاملة إلى نحو 30%, ودشنت الشركة أيضًا أول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط وهو برنامج "طياري المستقبل"، الذي حقق نسبة توطين بلغت 100% لوظيفة مساعد طيار، إضافة إلى تدشين برنامج “المرحلين الجويين” الذي يعد أحد أهم برامج التوطين في طيران ناس نظراً للدور المهم الذي يقوم به المرحل الجوي في العمليات التشغيلية. وقد بلغت نسبة السعودة في هذا القطاع 95%.