"ركود الـ8 أشهر" يغادر.. خبير يتوقع عودة سوق العقار لنشاطه والتقييم العادل

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في أحد اللقاءات الأسبوع الماضي، أن أسعار العقار مُبالَغ فيها، وأوضح أن السوق السعودي يحتاج إلى عدد أكبر في العرض، إضافة إلى طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة؛ مشيرًا إلى أن حجم المقاولين لا يغطي الطلب الكبير؛ لافتًا إلى أن القيادة دعمت بعدد كبير من الأراضي التي سيتم إطلاقها قريبًا.