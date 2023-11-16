الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.1%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.36 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6%إلى 890.95 دولارًا، كما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 1022.93 دولارًا للأوقية.