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الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.1%
"رويترز": هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي؛ إلا أن ارتفاع الدولار حَدّ من المكاسب.
ووفقًا لـ"رويترز" صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1961.81 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش؛ فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.36 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6%إلى 890.95 دولارًا، كما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 1022.93 دولارًا للأوقية.