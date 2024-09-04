بضمانات تصل 250 مليون ريال.. "كفالة" يوقّع اتفاقية تعاون لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقّع برنامج "كفالة" ممثلاً بالرئيس التنفيذي هُمام هاشم اتفاقية تعاون مع شركة ليندو للتمويل الجماعي بالدين ممثلة بالرئيس التنفيذي أسامة الراعي؛ لتعزيز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الدعم المالي المطلوب من خلال منصات التمويل الجماعي (الفنتك)، وذلك بدعم من برنامج ضمان التمويل "كفالة" الذي يوفر الضمانات المالية اللازمة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المبلغ الذي خصصه البرنامج لمنصات التمويل الجماعي بضمانات تصل إلى 250 مليون ريال سعودي، مما يعزز قدرتهم على الحصول على التمويل المطلوب ويسهم في تحقيق أهدافهم التنموية.
كما ستسهم الاتفاقية في أتمتة عمليات تقديم واستقبال الطلبات عبر الربط التقني بين برنامج كفالة وشركة ليندو، مما يسرع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التمويل.
ومن خلال هذه الشراكة، سيصبح بإمكان المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التمويل الجماعي (الفنتك) بطريقة أكثر سهولة ورقمية وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه، وذلك عبر توفير ضمانات كفالة تعزز ثقة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق طموحهم.
ويسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.