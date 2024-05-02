ارتفاع أسعار الذهب بدعم من قرار الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وإشارة "جيروم باول" رئيس المصرف إلى عدم وجود احتمالية لرفع الفائدة على الأرجح.
زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.64% إلى 2325.80 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 08:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وفي حين تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% إلى 2316.58 دولارًا للأوقية، ارتفعت أسعار عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 0.16% إلى 26.79 دولارًا، وزاد سعر البلاتين الفوري 0.57% إلى 959.36 دولارًا للأوقية.