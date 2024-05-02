ارتفاع أسعار الذهب بدعم من قرار الفيدرالي

وفي حين تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% إلى 2316.58 دولارًا للأوقية، ارتفعت أسعار عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 0.16% إلى 26.79 دولارًا، وزاد سعر البلاتين الفوري 0.57% إلى 959.36 دولارًا للأوقية.