أسعار النفط تهبط بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالرغم من قرارات خفض الإنتاج

وفي موسكو قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا، التي تسعى إلى تشديد إمدادات الخام العالمية، وتعزيز الأسعار بالتنسيق مع السعودية، ستُخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميًّا في أغسطس.