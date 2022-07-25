"وسط جدة" للتطوير و"كروز" السعودية تبرمان مذكرة تفاهم

أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمُطوِّر الرئيسي لمشروع وسط جدة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كروز السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية الفاخرة (الكروز) في المملكة.
ووفقاً لهذه المذكرة، ستقوم الشركتان بتطوير وتصميم محطة للرحلات البحرية الدولية الفاخرة بمشروع وسط جدة، ما يسهم في الارتقاء بالإمكانات السياحية لساحل جدة، ويعزز نمو وتطور السياحة البحرية بشكلٍ عام على مستوى المملكة.
وتعكس المذكرة طموح شركة وسط جدة للتطوير لتعزيز الشراكات مع المطورين الوطنيين الرواد، والنهوض بمدينة جدة لتصبح من أبرز وجهات اليخوت والرحلات البحرية الفاخرة بالمنطقة.
ومن المقرر أن يتيح المرسى ومحطة الرحلات البحرية الدولية الفاخرة لسكان جدة وزوارها سبلاً جديدة للاستمتاع بتجربة المناطق الساحلية، والتي تشمل أيضاً مشاريع تنموية أخرى على شاطئ البحر قيد التنفيذ. كما سينتج عن هذه المذكرة تعزيز مكانة جدة كوجهةٍ بحرية متعددة الخدمات والمميزات تنافس الوجهات الساحلية الأخرى في المنطقة.
وقال المهندس أحمد بن عبد العزيز السليم، الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير أن إطلالة جدة على البحر ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تطورها الاقتصادي والثقافي على مر العصور. واليوم، وضعنا خططاً شاملة لتطوير وجهة رحلات بحريةٍ فاخرة عالمية المستوى، ومرسى يخوتٍ فاخرٍ لتكون امتداداً طبيعياً لإرث المدينة الغني والعريق في هذا المجال".
وأضاف: "شراكتنا مع شركة كروز السعودية خطوة مهمة لتسريع جهودنا نحو تنويع وإثراء قطاعي السياحة والترفيه بالمملكة، وهو أحد أبرز أهداف صندوق الاستثمارات العامة ورؤية 2030".
من جانبه، قال لارس كلاسين، الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية: "إن هذه المذكرة تدعم جهود شركة كروز السعودية في توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، ونتطلع للعمل مع شركة وسط جدة للتطوير لتحويل ساحل مدينة جدة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة للرحلات البحرية. وذلك من خلال استكشاف الفرص العديدة التي ستتيحها الرحلات البحرية الفاخرة ضمن مشروع وسط جدة، مما يساهم في تحقيق تطلعات الطرفين، وينعكس إيجابًا على تجربة المملكة السياحية".