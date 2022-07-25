"وسط جدة" للتطوير و"كروز" السعودية تبرمان مذكرة تفاهم

من جانبه، قال لارس كلاسين، الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية: "إن هذه المذكرة تدعم جهود شركة كروز السعودية في توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، ونتطلع للعمل مع شركة وسط جدة للتطوير لتحويل ساحل مدينة جدة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة للرحلات البحرية. وذلك من خلال استكشاف الفرص العديدة التي ستتيحها الرحلات البحرية الفاخرة ضمن مشروع وسط جدة، مما يساهم في تحقيق تطلعات الطرفين، وينعكس إيجابًا على تجربة المملكة السياحية".