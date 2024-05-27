لتمكين خدمات الأقمار الصناعية.. صندوق الاستثمارات العامة يطلق "مجموعة نيو للفضاء"

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة عمر الماضي: "يمثّل تأسيس NSG خطوة مهمة في تطوير القدرات المتنامية لقطاع خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة، وطموحاتها بأن تكون مزوداً عالمياً رائداً في مجال خدمات الأقمار الصناعية كما يمثل إطلاق المجموعة خطوة نوعية لصندوق الاستثمارات العامة لكونها أول استثمار يركّز بالكامل على صناعات الفضاء التي توفّر فرصاً جديدة لاقتصاد المملكة وللقطاع الخاص المحلي, وستحفّز النمو الاقتصادي المحلي في العديد من القطاعات ذات الصلة وستدعم توطين العديد من الأنشطة الحيوية".