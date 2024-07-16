"أرامكو" تستحوذ على "50%" في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية التابعة لإير برودكتس قدرة

من جانبه أكّد رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة، الدكتور سمير سرحان، مواصلة توسيع الشراكة الراسخة مع أرامكو السعودية، والعمل على تسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، وحثّ جهود الشركتين معًا لإنشاء أكبر شبكة للهيدروجين في الشرق الأوسط، والتي من المتوقّع أن تخدم الصناعات التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية، متطلعًا إلى تقديم خبرات الشركة في مجال أعمال الهيدروجين وخطوط الأنابيب، ودعم جهود أرامكو السعودية لتأمين إمدادات موثوقة من الهيدروجين منخفض الكربون، وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.