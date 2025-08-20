مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10878,07) نقطة

وكانت أسهم شركات ثمار، والجوف، ومرافق، والعربي، ودار المعدات، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاستثمار ريت، ورتال، والزامل للصناعة، والعقارية، وسابك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4,47%) و(4,50%)، وكانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والتعاونية، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.