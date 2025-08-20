مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10878,07) نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (3,64) نقاط، ليصل إلى مستوى (10878,07) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4,2) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (196) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (95) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (148) شركة.
وكانت أسهم شركات ثمار، والجوف، ومرافق، والعربي، ودار المعدات، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاستثمار ريت، ورتال، والزامل للصناعة، والعقارية، وسابك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4,47%) و(4,50%)، وكانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والتعاونية، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (139,91) نقطة، ليصل إلى مستوى (26629,95) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.