تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 47.77 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1549.21 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1408.74 دولارات.