تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3%

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن قلصت بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من التقديرات من توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% إلى 3971.08 دولارًا للأوقية (الأونصة), ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 3979.70 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 47.77 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1549.21 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1408.74 دولارات.