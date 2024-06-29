ارتفاع أسعار النفط 6% في 30 يوماً.. والعقود الآجلة تصل 86.4 دولار للبرميل

ورغم ارتفاع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل، إلا أن الطلب انخفض على البنزين إلى 8.83 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير، وفقاً للتقرير الشهري لإمدادات النفط الذي نشرته إدارة معلومات الطاقة الجمعة.