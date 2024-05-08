الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين بيانات وأدلة حول خفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية لاستخلاص أدلة على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، إلا أن صعود الدولار بشكل طفيف حال دون تحقيق أي مكاسب.
وتفصيلاً، لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية، إذ سجل 2315.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينتش، واستقرت أيضًا العقود الأمريكية الآجلة عند 2323.30 دولار للأونصة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.1 بالمئة، مما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيغان يوم الجمعة وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية 15 مايو.
وبعد صدور بيانات وظائف أمريكية ضعيفة في الآونة الأخيرة، تتوقع الأسواق المالية خفض المركزي الأمريكي الفائدة مرتين هذا العام وتقليص تكاليف الاقتراض 40 نقطة أساس.
وتباطأ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في إبريل وهبطت الزيادة السنوية للأجور دون أربعة بالمئة لأول مرة منذ قرابة ثلاثة أعوام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.42 دولار للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 975.85 دولار، ونزل البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 961.79 دولار.