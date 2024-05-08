الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين بيانات وأدلة حول خفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية لاستخلاص أدلة على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، إلا أن صعود الدولار بشكل طفيف حال دون تحقيق أي مكاسب.