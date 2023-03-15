أسعار النفط تهوي لأقل مستوى في أكثر من عام بسبب إخفاقات البنوك الأمريكية

هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في ختام تعاملات الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، إذ تسبب القلق بشأن بنك "كريدي سويس" في إثارة الفزع في الأسواق العالمية وتبديد الآمال في انتعاش الطلب الصيني على النفط.