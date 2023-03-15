أسعار النفط تهوي لأقل مستوى في أكثر من عام بسبب إخفاقات البنوك الأمريكية

هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في ختام تعاملات الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، إذ تسبب القلق بشأن بنك "كريدي سويس" في إثارة الفزع في الأسواق العالمية وتبديد الآمال في انتعاش الطلب الصيني على النفط.
وتفصيلاً، تلاشت الإشارات المبكرة للعودة إلى استقرار السوق بعد أن قال أكبر مستثمر في "كريدي سويس" إنه لا يستطيع تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري، مما أدى إلى انخفاض أسهمه والأسهم الأوروبية الأخرى.
وتراجع خام برنت بواقع 3.76 دولار أو 4.9 بالمائة ليبلغ عند التسوية 73.69 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 3.72 دولار، أو 5.2 بالمائة إلى 67.61 دولار عند التسوية.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمائة أمس الثلاثاء، تحت ضغط المخاوف من أن انهيار بنك "سيليكون فالي" الأسبوع الماضي وإخفاقات البنوك الأمريكية الأخرى قد يؤدي إلى أزمة مالية من شأنها أن تلقي بثقلها على الطلب على الوقود.
ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وارتفعت مخزونات الخام بواقع 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس إلى 480.1 مليون برميل.
وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة 1.2 مليون برميل.