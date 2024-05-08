"لوسيد" تعلن عن النتائج المالية لقطاع السيارات الكهربائية بالربع الأول من 2024

أعلنت شركة لوسيد موتورز الناشئة في قطاع السيارات الكهربائية اليوم عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في مارس 2024، لكن الشركة أظهرت وجود تحسينات بطيئة في عمليات تسليم السيارات الكهربائية والإيرادات بينما تستعد لإطلاق نموذجها الثاني في وقت لاحق من العام الجاري.
وتفصيلاً، أشارت الشركة إلى زيادة بنسبة 39% في عمليات التسليم الخاصة بسياراتها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات حوالي 172.7 مليون دولار من خلال تسليم 1,967 سيارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وتجاوزت هذه الأرقام رقم التسليمات القياسي السابق الذي بلغ 1,932 سيارة في الربع الرابع من عام 2022 وبزيادة 13% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 بواقع 1,734 عملية تسليم.
وأنتجت شركة لوسيد حوالي 1,727 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية في الربع الأول من عام 2024 وذلك انخفاضًا من 2,391 سيارة في الربع الرابع من عام 2023 ولاتزال الشركة تتمتع بوجود سيولة كبيرة بعد جمع 1 مليار دولار في تمويل خاص يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة، وأنهت الشركة الربع الأول بسيولة إجمالية حوالي 5.03 مليار دولار.
ويتطلب تطوير شركة لوسيد استثمارات كبيرة من الأموال واستثماراً مستمراً في مرافق الإنتاج، كما أن شركة لوسيد مدعومة بموارد مالية كبيرة، فالمساهم الأكبر بها هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
- إيرادات لوسيد في الربع الأول من 2024 بلغت 172.7 مليون دولار على أساس سنوي.
- إيرادات لوسيد في الربع الأول من 2023 بلغت 149.4 مليون دولار.
- الخسائر التشغيلية بلغت 729.9 مليون دولار أمريكي بانخفاض عن 772.2 خلال العام الماضي.
- بلغ صافي الخسائر حوالي 680.9 مليون دولار أمريكي بانخفاض عن 779.5 مليون دولار.
- بلغت السيولة الخاصة بالشركة مع نهاية الربع الأول من عام 2024 5.03 مليار دولار.