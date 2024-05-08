"لوسيد" تعلن عن النتائج المالية لقطاع السيارات الكهربائية بالربع الأول من 2024

وأنتجت شركة لوسيد حوالي 1,727 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية في الربع الأول من عام 2024 وذلك انخفاضًا من 2,391 سيارة في الربع الرابع من عام 2023 ولاتزال الشركة تتمتع بوجود سيولة كبيرة بعد جمع 1 مليار دولار في تمويل خاص يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة، وأنهت الشركة الربع الأول بسيولة إجمالية حوالي 5.03 مليار دولار.