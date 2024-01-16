يحمل عددًا من قصص النجاح.. "منشآت" تطلق دليل تأسيس مراكز الابتكار التجاري

ويهدف الدليل إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في فهم الخطوات اللازمة لإنشاء مراكز الابتكار؛ لما لها من أهمية في زيادة رأس مال الشركات الناشئة وتحفيز المبدعين للاستثمار في مشاريعهم الريادية، إلى جانب تقديم منتجات وحلول ابتكارية تُسهِم في حل بعض التحديات التي قد تواجه المستفيدين.