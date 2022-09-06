"الفالح "يناقش مع أعضاء "غرفة الباحة" وكبار المستثمرين الفرص الاستثمارية الواعدة

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولته على مجموعة من مناطق المملكة بهدف تعزيز وتطوير العلاقة ورفع مستوى الوعي بدور الوزارة مع شركائها في المناطق، والوقوف على مقومات كل منطقة، وتعزيز تنافسيتها لزيادة فرص تطوير الاستثمارات، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.