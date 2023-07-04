أسعار النفط ترتفع 2% بعد قرارات خفض السعودية وروسيا إنتاجهما

وتفصيلاً، قالت السعودية، أمس الاثنين، إنها ستمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميًا حتى أغسطس، بينما تطوعت روسيا بخفض مستويات الإنتاج والتصدير في الشهر نفسه بمقدار 500 ألف برميل يوميًا والجزائر بواقع 20 ألفًا.