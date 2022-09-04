"بلومبيرج": السعودية تدرس تعيين مسؤول عن العملات المشفرة

ويضيف التقرير أن المملكة وهي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وسوق رئيسة لأي شركة تعمل في المنطقة، وقام بعض أكبر اللاعبين في الصناعة، بما في ذلك بايننس ( Binance Holdings Ltd ) بتشكيل فرق عملهم في السعودية وتحديد المملكة كسوق كبيرة غير مستغلة إذ تم تخفيف القيود الحالية على صناعة التشفير والعملات الرقمية.