النفط يواصل خسائره وسط احتمالات زيادة إمدادات "أوبك+" وضعف الطلب العالمي

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين زيادة إنتاج "أوبك+" المقررة في أكتوبر مقابل انخفاضٍ حادٍ في إنتاج ليبيا، وسط ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة؛ أكبر مستهلكي النفط في العالم.