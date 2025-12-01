بتكوين تهبط 5% وتفقد 18 ألف دولار في نوفمبر

شهدت عملة "بتكوين" الرقمية تراجعًا حادًّا مجددًا، لتسجل أقل من 90 ألف دولار خلال تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري منذ انهيار سوق العملات المشفرة في عام 2021، وسط تجدد مخاوف المستثمرين من المخاطرة.
وهبطت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 6.1% خلال التداول، وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش كانت قد انخفضت بنحو 5% إلى 86,754 دولارًا، مقتربة من أكبر تراجع يومي منذ أوائل نوفمبر، وقريبة من أدنى مستوى لها في 8 أشهر عند 80,553 دولارًا، الذي سُجّل الشهر الماضي.
وخسرت "بتكوين" خلال نوفمبر أكثر من 18 ألف دولار، وهي أكبر خسارة بالدولار منذ مايو 2021 حين شهدت العملات المشفرة انهيارًا واسعًا.
وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة "XTB"، إن "عملة بتكوين تميل حاليًا إلى أن تكون مؤشرًا رائدًا لمعنويات المخاطرة بشكل عام، ولا يبشر تراجعها بالخير بالنسبة للأسهم في بداية هذا الشهر".
كما انخفضت عملة "الإيثر" بنسبة 6% لتسجل 2,840 دولارًا، بعد أن فقدت نحو 22% من قيمتها خلال نوفمبر، في أكبر تراجع شهري لها منذ فبراير، حين هبطت بنسبة 32%.