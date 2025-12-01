بتكوين تهبط 5% وتفقد 18 ألف دولار في نوفمبر

وهبطت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 6.1% خلال التداول، وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش كانت قد انخفضت بنحو 5% إلى 86,754 دولارًا، مقتربة من أكبر تراجع يومي منذ أوائل نوفمبر، وقريبة من أدنى مستوى لها في 8 أشهر عند 80,553 دولارًا، الذي سُجّل الشهر الماضي.