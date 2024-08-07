اتفاقية الاستحواذ على الأسهم تؤكد ثقة أرامكو السعودية في مستقبل شركة بترورابغ

ومن المتوقع أن تساعد صفقة شراء الأسهم في تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ، وأن تمهد لمناقشات حول المزيد من الاستثمارات الهيكلية؛ وفقًا لقواعد الحوكمة المعمول بها؛ بهدف تحسين أداء الشركة ودعم تحول الاستراتيجية الخاصة بها، وتحسين مزيج منتجاتها، وتعزيز موثوقية أصولها، وزيادة كفاءة عملياتها؛ إضافة إلى زيادة كفاءتها من خلال استغلال الفرص المتاحة لخفض التكاليف بالنظر إلى حجم الإنتاج.