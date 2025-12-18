مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10,450 نقطة

وكانت أسهم شركات أسمنت العربية، والبحري، والمملكة، والموسى، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات الرمز، ونماء للكيماويات، وسناد القابضة، ودراية، ومجموعة إم بي سي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و14.29%.