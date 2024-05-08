ترقُّب خفض الفائدة يهبط بالذهب في المعاملات الفورية 0.4%

عادت أسعار الذهب إلى مربع التراجع مجدّداً بعد المكاسب التي حقّقتها في الجلسة السابقة، في ظل تركيز المتعاملين على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.