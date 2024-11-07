الشركة السعودية لشراء الطاقة تعلن عن التحالفات الفائزة لمشاريع محطات الطاقة التقليدية

أعلنت الشركةُ السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" عن قائمة التحالفات الفائزة لمشاريع محطات الطاقة التقليدية ضمن خطة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، ويهدف إلى تلبية احتياجات النظام الكهربائي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وإزاحة الوقود السائل من خلال الوصول لمستهدفات المزيج الأمثل بحلول 2030، الذي تمثّل فيه محطات الإنتاج التي تعمل بالغاز عالية الكفاءة حوالي 50%، ومصادر الطاقة المتجددة 50%، وتوطين صناعة الوحدات الغازية وجاهزيتها لاستخدام تقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.