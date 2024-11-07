الشركة السعودية لشراء الطاقة تعلن عن التحالفات الفائزة لمشاريع محطات الطاقة التقليدية

أعلنت الشركةُ السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" عن قائمة التحالفات الفائزة لمشاريع محطات الطاقة التقليدية ضمن خطة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، ويهدف إلى تلبية احتياجات النظام الكهربائي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وإزاحة الوقود السائل من خلال الوصول لمستهدفات المزيج الأمثل بحلول 2030، الذي تمثّل فيه محطات الإنتاج التي تعمل بالغاز عالية الكفاءة حوالي 50%، ومصادر الطاقة المتجددة 50%، وتوطين صناعة الوحدات الغازية وجاهزيتها لاستخدام تقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه المشاريع تماشيًا مع طموح مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري؛ وذلك من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060، أو قبل ذلك عند توفر التقنيات اللازمة.
وفاز بمشروع محطة "رماح-1" بسعة 1.8 جيجاوات، تحالف الشركة السعودية للكهرباء + الشركة الدولية لمشروعات المياه والطاقة "أكوا باور" + الشركة الكورية للكهرباء "كيبكو" الشركة السعودية للكهرباء عضو إداري وفني، الشركة الدولية لمشروعات المياه والطاقة والشركة الكورية للكهرباء أعضاء تحالف".
وفاز بمشروع محطة "رماح-2" بسعة 1.8 جيجاوات تحالف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" + شركة جيرا اليابانية + شركة البواني "شركة طاقة عضو إداري وفني، شركة جيرا اليابانية عضو فني، وشركة البواني عضو تحالف".
بينما فاز بمشروع محطة "النعيرية-1" بسعة 1.8 جيجاوات، تحالف الشركة السعودية للكهرباء + الشركة الدولية لمشروعات المياه والطاقة "أكوا باور" + والشركة الكورية للكهرباء "كيبكو" الشركة السعودية للكهرباء عضو إداري وفني، الشركة الدولية لمشروعات المياه والطاقة والشركة الكورية للكهرباء أعضاء تحالف".
وبمشروع محطة "النعيرية-2" بسعة 1.8 جيجاوات، فاز تحالف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" + شركة جيرا اليابانية + شركة البواني "شركة طاقة عضو إداري وفني، شركة جيرا اليابانية عضو فني، وشركة البواني عضو تحالف".
وسيبرم "المشتري الرئيس" اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع جميع التحالفات الفائزة لكل مشروع على حدة، وذلك على أساس نظام البناء والامتلاك والتشغيل باستثمارات تقدر بمبلغ 30 مليار ريال سعودي "8 مليارات دولار أمريكي"، مع الالتزام بتلبية متطلّبات التوطين والمحتوى المحلي لتعظيم الأثر الاقتصادي الوطني.
وستشمل محطاتُ إنتاج الكهرباء أحدثَ التوربينات الغازية "H/J Class" وأكثرها كفاءة في الدورة المركبة في المملكة، مع الجاهزية لبناء وحدات التقاط ثاني أكسيد الكربون، كما ستسهم هذه المشاريع في تزويد نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية سنويًّا.
ويعدُّ المشتري الرئيس المختصّ في إعداد الدراسات التمهيدية وطرح وترسية مشاريع الطاقة المستقلّة وشراء الطاقة من مشروعات الطاقة بالمملكة بموجب رخصة المشتري الرئيس الصادرة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.