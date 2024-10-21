"الفضلي" يشهد توقيع استثمارات تنموية بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال

إلى ذلك، تجول معالي الوزير الفضلي في أرجاء المعرض المصاحب، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والمهتمين بقطاع الزراعة، ووقف معاليه على أبرز أركان المعرض، مستعرضًا أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في مجال الزراعة، حيث سلطت أركان المعرض الضوء على العديد من الحلول المستدامة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، مثل نظم الزراعة المائية، وتقنيات استصلاح التربة، وأنظمة الري الذكية.