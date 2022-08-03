شركات القطاع الخاص غير النفطية بالمملكة تحافظ على معدل نمو ثابت في يوليو

ووفق رويترز، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في المملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 في يوليو من 57 في يونيو، وانخفض أدنى من متوسط السلسلة البالغ 56.8 لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.9 في يوليو من 61.8 في يونيو لينخفض أيضاً دون مستوى 61.4 المسجل في 2009.