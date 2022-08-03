شركات القطاع الخاص غير النفطية بالمملكة تحافظ على معدل نمو ثابت في يوليو

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن شركات القطاع الخاص غير النفطية في السعودية حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئاً بشكل طفيف عمّا كان عليه في يونيو، بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.
ووفق رويترز، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في المملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 في يوليو من 57 في يونيو، وانخفض أدنى من متوسط السلسلة البالغ 56.8 لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.9 في يوليو من 61.8 في يونيو لينخفض أيضاً دون مستوى 61.4 المسجل في 2009.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، "استمرت الأعمال الجديدة في الزيادة بشكل كبير مدعومة بانتعاش الطلب وزيادة مبيعات الصادرات.. مضيفاً "نتيجة لذلك، زاد الإنتاج بشكل حاد وارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019، بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ تفشي الجائحة".
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف وفق رويترز، إلى 51.3 من 50.7 ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر 2019 على الرغم من تراجعه تحت مستوى 51.8.
وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات أن توقعات الإنتاج على مدى الـ 12 شهراً المقبلة بين الشركات التي شملها المسح "لا تزال واثقة بشدة من التوسع في النشاط التجاري" على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو.
وذكر التقرير "أن 21 % من الشركات المشاركة في المسح توقعت زيادة الإنتاج نتيجة تحسن ظروف السوق وارتفاع طلب العملاء مقارنة بـ 1 % من الشركات التي توقعت انخفاض الإنتاج".