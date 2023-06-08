"الاقتصاد" ومركز المنشآت العائلية يوقعان مذكرة تفاهم

وفيما تتضمن مذكرة التفاهم عقد الاجتماعات الربع والنصف سنوية بين ممثلي الوزارة وممثلي المركز لمناقشة الإنجازات، ودراسة التحديات وابتكار الحلول الملائمة لها، وتركز المذكرة على بناء القدرات في مجال مبادرات الاستدامة المؤسسية، والتعاون بين الطرفين لاختبار وعي المنشآت العائلية بالمعايير البيئة والاجتماعية ومعايير حوكمة الشركات، إلى جانب مشاركة الآراء حول أساليب تفعيل وتطوير مشاريع الأنظمة والتشريعات التي تدعم المنشآت العائلية.