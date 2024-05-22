تراجع أسعار الذهب وسط ترقب "المركزي الأمريكي"

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، وسط ترقب المستثمرين صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية؛ بحثاً عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %؛ ليصل إلى 2413.50 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 %؛ ليصل إلى 2416.80 دولار للأوقية.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 %؛ لتصل إلى 31.70 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 %؛ ليصل إلى 1049.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.8 %؛ ليصل إلى 1017.73 دولار للأوقية.