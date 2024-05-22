تراجع أسعار الذهب وسط ترقب "المركزي الأمريكي"

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 %؛ لتصل إلى 31.70 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 %؛ ليصل إلى 1049.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.8 %؛ ليصل إلى 1017.73 دولار للأوقية.