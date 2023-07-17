أكبر دفعة في تاريخها.. "معادن" تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ 3 مليارات ريال

وتُعد شركة معادن وعد الشمال للفوسفات في شمال المملكة، واحدة من أكبر مجمعات إنتاج الفوسفات في العالم، التي تسهم في نسبة 50% من إجمالي إنتاج شركة معادن من الفوسفات، حيث شهدت أعمال معادن في الفوسفات نمواً كبيراً خلال فترة وجيزة، وحققت مراكز متقدمة لتكون ثاني أكبر مصدّر في العالم للأسمدة الفوسفاتية وفي غضون عقد واحد فقط.