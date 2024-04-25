النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأمريكي وصراع الشرق الأوسط

لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يُذكر اليوم مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 88.11 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت 0.5% في الجلسة الماضية.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو سبعة سنتات إلى 82.88 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها 0.6 أمس.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، أن الطلب على البنزين في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8% عن الأسبوع السابق وبنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي.