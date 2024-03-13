مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12723 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 109.21 نقاط ليقفل عند مستوى 12723.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 425 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الكيميائية، وأمانة للتأمين، والعربية، وعناية، وجي آي جي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تكوين، وأيان، واللجين، وكيان السعودية، والمنجم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.10%.
فيما كانت أسهم شركات: شمس، والكيميائية، وأمريكانا، والصناعة الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وأنابيب السعودية، وأرامكو السعودية، والحفر العربية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 234.31 نقطة، ليقفل عند مستوى 26680.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.