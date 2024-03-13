مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12723 نقطة

وكانت أسهم شركات: الكيميائية، وأمانة للتأمين، والعربية، وعناية، وجي آي جي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تكوين، وأيان، واللجين، وكيان السعودية، والمنجم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.10%.