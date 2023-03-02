اهتمام أوروبي بالاستثمار في قطاع الرماية بالمملكة وضخ 10 ملايين يورو في الرياض

ومن بين تلك الاكاديمياتCZ ERIC GRAUFFEL ACADEMY والتي بدأت العمل واستقبال الجمهور خريف عام 2021م، واستطاعت الحضور إلى باريس على نحو مباشر، بينما يعتزم رجال أعمال إسبان دخول السوق الخليجي بالتفاهم مع حكومة كتالونيا، ويبحثون مع أطراف من مركز دبي للسلع فرص الحضور الإقليمي، لكنّهم يفضّلون ضخ نحو عشرة ملايين يورو في مدينة الرياض؛ لما لها من ميزات تنافسية وكثافة سكانية.