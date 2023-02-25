بين إعلان روسي ومخزون أمريكي.. النفط عند 83 دولاراً وإجراء متوقع من "أوبك"

وفي وقتٍ سابقٍ من جلسة الجمعة، خسر الخامان أكثر من دولار للبرميل، وفي يوم الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بلغ انخفاض خام برنت نحو 15 بالمئة عن مستواه قبل عام، وكان قد سجل أعلى مستوى في 14 عاماً عند نحو 128 دولاراً للبرميل في الثامن من مارس 2022.