مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11098 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار 47.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 11098.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 215 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 132 شركة.
وكانت أسهم شركات "رتال"، و"توبي"، و"الحمادي"، و"سينومي ريتيل"، و"جاهز"، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "تهامة"، و"أسيج"، و"سايكو"، و"عناية"، و"ولاء"، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و9.98%.
فيما كانت أسهم شركات "أمريكانا"، و"رتال"، و"أرامكو السعودية"، و"جبل عمر"، و"الكيميائية"، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات "سليمان الحبيب"، و"الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"الأهلي"، و"رتال"، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 29.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 23934.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.