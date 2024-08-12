لدعم الأبحاث.. اتفاقية بين "أرامكو وكاوست" تستهدف تحقيق فوائد بيئية وتجارية

وتشمل مجالات التعاون الأساسية تحول الطاقة، والاستدامة، وتحول المواد، وتقنيات التنقيب والإنتاج، والحلول الرقمية، مع التركيز على تطوير نتائج قابلة للتطبيق تجاريًّا. كما تشمل الموضوعات المحددة في مجالات تحول الطاقة: تحويل السوائل إلى مواد كيميائية وأبحاث المصافي المستقبلية، بالإضافة إلى وقود الطيران منخفض الكربون.