"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022م بنسبة 13.1%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم، عن نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر سبتمبر من عام 2022م.
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع مؤشر قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (125 مليار ريال) مائة وخمسة وعشرين مليار ريال، مقابل (95 مليار ريال) خمسة وتسعين مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021؛ وذلك بارتفاع مقداره (30 مليار ريال) ثلاثون مليار ريال، بنسبة (30.9%).. وبلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر سبتمبر 2022م (100 مليار ريال) مائة مليار ريال، مقابل (70 مليار ريال) سبعين مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021؛ وذلك بارتفاع مقداره (30 مليار ريال) ثلاثون مليار ريال، بنسبة (43.4%).
ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية -وتشمل إعادة التصدير- خلال شهر سبتمبر 2022 (24 مليار ريال) أربعة وعشرين مليار ريال، مقابل (25 مليار ريال) خمسة وعشرين مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021؛ وذلك بانخفاض مقداره (مليار ريال)، بنسبة (3.4%)؛ في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (60 مليار ريال) ستين مليار ريال، مقابل (47 مليار ريال) سبعة وأربعين مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021؛ وذلك بارتفاع مقداره (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.9%).
من جانب آخر أفادت نتائج النشرة بارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022م بنسبة (13.1%)، كما بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (400 مليار ريال) أربعمائة مليار ريال، مقابل (274 مليار ريال) مائتين وأربعة وسبعين مليار ريال خلال الربع الثالث 2021؛ وذلك بارتفاع مقداره (126 مليار ريال) مائة وستة وعشرون مليار ريال، بنسبة (46.1%).
وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الثالث 2022 بلغت (321 مليار ريال) ثلاثمائة وواحدًا وعشرين مليار ريال، مقابل (204 مليار ريال) مائتين وأربعة مليارات ريال خلال الربع الثالث 2021؛ وذلك بارتفاع مقداره (117 مليار ريال) مائة وسبعة عشر مليار ريال، بنسبة (57.3%)، وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية -وتشمل إعادة التصدير- خلال الربع الثالث 2022 (78 مليار ريال) ثمانية وسبعين مليار ريال، مقابل (69 مليار ريال) تسعة وستين مليار ريال خلال الربع الثالث 2021؛ وذلك بانخفاض مقداره (9) تسعة مليارات ريال، بنسبة (13.1%).
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (181 مليار ريال) مائة وواحدًا وثمانين مليار ريال، مقابل (145 مليار ريال) مائة وخمسة وأربعين مليار ريال خلال الربع الثالث 2021؛ وذلك بارتفاع مقداره (36 مليار ريال) ستة وثلاثون مليار ريال، بنسبة (25.1%).
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.